БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дамян Колев: Надявам се след това постижение, всички българи да станем още по-сплотени, още по-топли един към друг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините разкри любопитни подробности от своята кариера за предаването на БНТ "Говори сега".

дамян колев надявам постижение всички българи станем сплотени топли един друг
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Шест дни след големия успех на националите по волейбол, либерото Дамян Колев поднови тренировки с клубния си отбор Левски. Готов за новите битки със "сините", но и за тези с тима на България, които предстоят.

Сребърният медалист от шампионата по волейбол във Филипините, даде ексклузивно интервю за предаването на БНТ "Говори сега". Той говори за болката от загубата, но и за сладкия вкус на сребърния медал.

"Малкото момче от Добрич имаше само една мисъл и тя беше да играе волейбол. Всеки ден. Никога не си е мислил какво може да бъде, какво ли ще стане. Винаги съм излизал, винаги съм се фокусирал върху настоящия ден, да дам всичко най-добро. И впоследствие нещата се случват", разказа волейболистът, който в началото е искал да бъде нападател на терена.

"Нямам търпение вече да видя момчетата. Вече много години сме заедно. Започваме клубния сезон. Продължаваме, защото в крайна сметка идват още мачове, тренировки, още цели за постигане", разкри състезателят на Левски.

Каква е задачата на либерото на терена?

"Целта на либерото е да защитава и да посреща. Той е човек, който стои сам в задното поле на игрището. Защо не бие сервис? Защото има много по-добри изпълнители на сервис от него", обясни той.

"Аз исках да съм нападател, обаче ръстово изоставах, и нямаше как. Изглеждаше ми супер скучно. За всяко дете либерото е много скучно. Много тежко ми беше. Много трудно ми беше да се примира с факта, че аз няма да забивам, няма да бия сервис. Ще участвам само отзад. И впоследствие продължих с този пост и до ден днешен", разкри състезателят.

"Това е отборен спорт. Всичко го постигаме заедно. Аз посрещам една топка, друг забива, друг отбелязва точка от сервис. Това е отборната игра. Ние сме едно цяло и всеки играе за другия", заяви либерото на България.

Питаме Дамян Колев за условията, в които работят спортистите у нас. Обратно на очакваното, той не се оплаква. А даже напротив. Смята, че нещата само ще продължават да се подобряват.

"Първо, както видяхте, залата ни, всичко е на най-високо ниво. Обикаляме по доста държави. Мога да ви кажа, че тук е уникално. На много малко места ги има тези условия. В България има много добри треньори, много добри клубове, които имат много деца. Въпрос на време е още повече деца да се запалят по волейбола и да искат да тренират и да са по залите", убеден е Колев.

На въпрос какво би казал на полициите и на управляващите, от които зависи спорта, той отговори:

"Да подкрепят спорта. Това е най-важното. Спортът иска подкрепа. Да се радват с нас за успехите ни. Както винаги, както е сега, така да е винаги."

Колев коментира и какво е да тренираш под ръководството нас селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Той изисква много от нас. Много изисква от нас да сме много големи професионалисти и много държи на нашето отношение към работния процес. Което е много важно и както виждате, има резултат", заяви либерото на националния отбор.

"Като цяло, волейболът за мен е всичко, защото реално аз го играя и тренирам с много любов този спорт и ми е много на сърце. Да си волейболист, да си спортист, това е най-хубавата професия. Аз винаги съм позитивен и положително настроен и според мен, предстоят само хубави неща. Много се надявам хората с това постижение, всички българи да станем още по-сплотени, още по-топли един към друг, защото това е много важно", каза Колев.

Дали основната цел сега са Олимпийските игри през 2028 година?

"Да, както знаете, имаме европейско, на което сме домакини. Отново ще имаме лагер, стъпка по стъпка, първо е европейското. Разбира се, всеки един от нас мечтае за Олимпиадата, но се фокусираме върху нещата, които предстоят тепърва", коментира националът ни.

Запитан какво би казал на малките деца, които мечтаят да са на неговото място, Дамян Колев отговори:

"Бих им казал да вярат себе си и да следват мечтите си, защото те се сбъдват!"

Вижте разговора във видеото!

# посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #Дамян Колев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Специално за БНТ

Отбелязаха 20-ата годишнина от създаването на национален фен клуб "Гунди"
Отбелязаха 20-ата годишнина от създаването на национален фен клуб "Гунди"
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
Чете се за: 03:40 мин.
Анджей Баргел, който промени представата за граници и възможности Анджей Баргел, който промени представата за граници и възможности
Чете се за: 00:52 мин.
Добрин Гьонов: Успяхме да разтресем системата Добрин Гьонов: Успяхме да разтресем системата
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват Димитър Златанов: Имаме отбор, с който всички ще се съобразяват
Чете се за: 02:47 мин.
Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство Алекс Грозданов: В отбора сме като братя, едно семейство
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ