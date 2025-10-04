Дамян Колев: Надявам се след това постижение, всички българи да станем още по-сплотени, още по-топли един към друг

Шест дни след големия успех на националите по волейбол, либерото Дамян Колев поднови тренировки с клубния си отбор Левски. Готов за новите битки със "сините", но и за тези с тима на България, които предстоят.

Сребърният медалист от шампионата по волейбол във Филипините, даде ексклузивно интервю за предаването на БНТ "Говори сега". Той говори за болката от загубата, но и за сладкия вкус на сребърния медал.

"Малкото момче от Добрич имаше само една мисъл и тя беше да играе волейбол. Всеки ден. Никога не си е мислил какво може да бъде, какво ли ще стане. Винаги съм излизал, винаги съм се фокусирал върху настоящия ден, да дам всичко най-добро. И впоследствие нещата се случват", разказа волейболистът, който в началото е искал да бъде нападател на терена.

"Нямам търпение вече да видя момчетата. Вече много години сме заедно. Започваме клубния сезон. Продължаваме, защото в крайна сметка идват още мачове, тренировки, още цели за постигане", разкри състезателят на Левски.

Каква е задачата на либерото на терена?

"Целта на либерото е да защитава и да посреща. Той е човек, който стои сам в задното поле на игрището. Защо не бие сервис? Защото има много по-добри изпълнители на сервис от него", обясни той.

"Аз исках да съм нападател, обаче ръстово изоставах, и нямаше как. Изглеждаше ми супер скучно. За всяко дете либерото е много скучно. Много тежко ми беше. Много трудно ми беше да се примира с факта, че аз няма да забивам, няма да бия сервис. Ще участвам само отзад. И впоследствие продължих с този пост и до ден днешен", разкри състезателят.

"Това е отборен спорт. Всичко го постигаме заедно. Аз посрещам една топка, друг забива, друг отбелязва точка от сервис. Това е отборната игра. Ние сме едно цяло и всеки играе за другия", заяви либерото на България.

Питаме Дамян Колев за условията, в които работят спортистите у нас. Обратно на очакваното, той не се оплаква. А даже напротив. Смята, че нещата само ще продължават да се подобряват.

"Първо, както видяхте, залата ни, всичко е на най-високо ниво. Обикаляме по доста държави. Мога да ви кажа, че тук е уникално. На много малко места ги има тези условия. В България има много добри треньори, много добри клубове, които имат много деца. Въпрос на време е още повече деца да се запалят по волейбола и да искат да тренират и да са по залите", убеден е Колев.

На въпрос какво би казал на полициите и на управляващите, от които зависи спорта, той отговори:

"Да подкрепят спорта. Това е най-важното. Спортът иска подкрепа. Да се радват с нас за успехите ни. Както винаги, както е сега, така да е винаги."

Колев коментира и какво е да тренираш под ръководството нас селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Той изисква много от нас. Много изисква от нас да сме много големи професионалисти и много държи на нашето отношение към работния процес. Което е много важно и както виждате, има резултат", заяви либерото на националния отбор.

"Като цяло, волейболът за мен е всичко, защото реално аз го играя и тренирам с много любов този спорт и ми е много на сърце. Да си волейболист, да си спортист, това е най-хубавата професия. Аз винаги съм позитивен и положително настроен и според мен, предстоят само хубави неща. Много се надявам хората с това постижение, всички българи да станем още по-сплотени, още по-топли един към друг, защото това е много важно", каза Колев.

Дали основната цел сега са Олимпийските игри през 2028 година?

"Да, както знаете, имаме европейско, на което сме домакини. Отново ще имаме лагер, стъпка по стъпка, първо е европейското. Разбира се, всеки един от нас мечтае за Олимпиадата, но се фокусираме върху нещата, които предстоят тепърва", коментира националът ни.

Запитан какво би казал на малките деца, които мечтаят да са на неговото място, Дамян Колев отговори:

"Бих им казал да вярат себе си и да следват мечтите си, защото те се сбъдват!"

