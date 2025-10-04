БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стара Загора е домакин на 20-ия ретро автомобилен събор

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
стара загора домакин ретро автомобилен събор
В навечерието на празника си, Стара Загора посреща своя XX-ти юбилеен ретро автомобилен събор. Парк "Артилерийски" се превърна в истински музей на открито, където блясъкът на хрома и елегантните извивки на стотици класически возила дават празничен старт на тържествата.

Събитието, организирано от местния ретро клуб, представя автомобили с над 30-годишна история, перфектно реставрирани до оригиналния си облик. Всяка кола е капсула на времето, която връща ентусиастите в златните десетилетия на автомобилостроенето.

"Ретро автомобилите са капсула на времето с душа, която привлича младите хора и изисква отдаденост и скъпа поддръжка. Значи, ретро автомобилът това е една капсула на времето, която има собствен мирис и собствен характер", обясни Гено Иванов - председател на клуб Ретро.

Атмосферата е наситена с възхищение към детайла и споделена страст между колекционери и публика. Съборът за пореден път се утвърждава като едно от най-вълнуващите събития в програмата за Деня на Стара Загора, който ще отбележим утре.

