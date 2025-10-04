БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази

Продържава работата на кризисните екипи в опустошеното селище

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Втори ден продължава работата на кризисните екипи във вилно селище "Елените", след унищожителните две приливни вълни, които нанесоха сериозни щети по инфраструктурата и сградите в района.

Трима души загинаха, а над 200 са евакуирани. Селището остава без електрозахранване, а достъпът до някои зони все още е силно ограничен. Започнати са три отделни досъдебни производства от Окръжната прокуратура - Бургас за тримата загинали - служител, намиращ се в приземен етаж на хотелски комплекс, багерист и 57-годишен граничен полицай от Бургас.

Междувременно в курортното селище започва повторен обход на района в светлата част на деня, за да се направи точна оценка на пораженията. Няма данни за бедстващи и издирвани хора. Пътят към плажа е разрушен, десетки хотели и сгради са засегнати, а селището остава без ток. Тежка техника започна да разчистване паднали дървета, кал и наноси.

Включват се доброволци от Бургас и Пловдив и е поискан специализирани екипи от армията. На място остават екипи на пожарна, полиция и жандармерия.

Вижте още в прякото включване

#Елените #потоп

Водещи новини

Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ