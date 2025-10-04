Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200

Прави се организация за събирането на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на София Васил Терзиев. Казусът със сметосъбирането там възникна след като кметът отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма заради високи цени.

"Ще се мобилизираме и ще се справим. Аз не съм склонен да подпиша договор за почистване на цена 420 лева. В момента тези зони се чистят на 144 лева, прогнозната цена, която сме заложили в поръчката, е 200. Офертата на чуждестранния участник е в тези граници, даже под това. В случая има фирми, които са решили, че могат да постигнат двойна цена на наш гръб и аз не съм склонен да продължа по този начин".

На въпрос подложен ли е изнудване, Терзиев отговори: "Абсолютно - това е опит да бъдем обрани. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат".

По думите му предстои да влезе в сила и мярката "замърсителят плаща", която сама по себе си ще оскъпи таксата смет за домакинствата от два до пет пъти. При подписването на този договор за сметосъбиране цената ще стане дори още по-висока, обясни той.

В момента единствената проблемна зона е шеста - към нея спадат "Люлин" и "Красно село". Терзиев обясни, че общинската фирма "Софекострой" е отказала да изпълнява дейността по почистването - но той не може да направи нищо, защото общинските дружества не са под контрол на кмета, а на общинския съвет.

"Не съм спирал да бъда заложник на интереси, но апелирам гражданите да преминем заедно през тези моменти на неудобство и да не се поддаваме на рекет. Прозираме кой стои зад рекета, хората с прякорите. Боклукът е преломен момент - ако тук кажем, че е приемливо да ни натоварят по две, защото някой иска да вземе горницата, това ще бъде ежедневието ни за абсолютно всичко. Това е такса "корупция" и поне в София ще се преборим и няма да се поддадем".

По повод критиките на Делян Пеевски, че "граби общината", Васил Терзиев заяви:

"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него".

София още не е превзета и това не е битката на Терзиев, а битката на всеки един свободен софиянец - да се погрижи за по-доброто си бъдеще, за да може децата му да останат тук, заяви кметът.

Той потвърди, че е одобрил изпращането на сигнал чрез BG-ALERT заради падналия сняг на Витоша вчера, но е имало пропуски в комуникационната верига:

"Беше добра възможност да преоценим как работи, в какви ситуации да го ползваме. наистина имаше проблеми по пътя за Витоша, паднали дървета. Извинявам се, ако сме създали дискомфорт, оттук нататък ще работи още по-добре. Нашата цел е да комуникираме активно с гражданите и да ги предупреждаваме, а не да действаме следварително".

Не е коментирано Васил Терзиев да е кандидат за президент на десницата. Той благодари на колегите си от ПП-ДБ за доверието, но заяви, че се интересува от градските проблеми.







