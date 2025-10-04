БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Запази

Господин "Д като фалит" да не говори кой какво граби, коментира столичният кмет

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Прави се организация за събирането на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на София Васил Терзиев. Казусът със сметосъбирането там възникна след като кметът отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма заради високи цени.

"Ще се мобилизираме и ще се справим. Аз не съм склонен да подпиша договор за почистване на цена 420 лева. В момента тези зони се чистят на 144 лева, прогнозната цена, която сме заложили в поръчката, е 200. Офертата на чуждестранния участник е в тези граници, даже под това. В случая има фирми, които са решили, че могат да постигнат двойна цена на наш гръб и аз не съм склонен да продължа по този начин".

На въпрос подложен ли е изнудване, Терзиев отговори: "Абсолютно - това е опит да бъдем обрани. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат".

По думите му предстои да влезе в сила и мярката "замърсителят плаща", която сама по себе си ще оскъпи таксата смет за домакинствата от два до пет пъти. При подписването на този договор за сметосъбиране цената ще стане дори още по-висока, обясни той.

В момента единствената проблемна зона е шеста - към нея спадат "Люлин" и "Красно село". Терзиев обясни, че общинската фирма "Софекострой" е отказала да изпълнява дейността по почистването - но той не може да направи нищо, защото общинските дружества не са под контрол на кмета, а на общинския съвет.

"Не съм спирал да бъда заложник на интереси, но апелирам гражданите да преминем заедно през тези моменти на неудобство и да не се поддаваме на рекет. Прозираме кой стои зад рекета, хората с прякорите. Боклукът е преломен момент - ако тук кажем, че е приемливо да ни натоварят по две, защото някой иска да вземе горницата, това ще бъде ежедневието ни за абсолютно всичко. Това е такса "корупция" и поне в София ще се преборим и няма да се поддадем".

По повод критиките на Делян Пеевски, че "граби общината", Васил Терзиев заяви:

"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него".

София още не е превзета и това не е битката на Терзиев, а битката на всеки един свободен софиянец - да се погрижи за по-доброто си бъдеще, за да може децата му да останат тук, заяви кметът.

Той потвърди, че е одобрил изпращането на сигнал чрез BG-ALERT заради падналия сняг на Витоша вчера, но е имало пропуски в комуникационната верига:

"Беше добра възможност да преоценим как работи, в какви ситуации да го ползваме. наистина имаше проблеми по пътя за Витоша, паднали дървета. Извинявам се, ако сме създали дискомфорт, оттук нататък ще работи още по-добре. Нашата цел е да комуникираме активно с гражданите и да ги предупреждаваме, а не да действаме следварително".

Не е коментирано Васил Терзиев да е кандидат за президент на десницата. Той благодари на колегите си от ПП-ДБ за доверието, но заяви, че се интересува от градските проблеми.

Вижте целия разговор във видеото

#Васил Терзиев #Столична община #кмет на софия

Последвайте ни

ТОП 24

От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
1
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
2
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Ограничават достъпа до Елените
3
Ограничават достъпа до Елените
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
4
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
6
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Регионални

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила "Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Чете се за: 03:07 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:50 мин.
Главен комисар Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност Главен комисар Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила "Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ