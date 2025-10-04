БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рапърът Диди влиза в затвора

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Той обаче беше оправдан за по-тежките обвинения

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съд в Ню Йорк определи присъда от над 4 години затвор за рапъра и продуцент Шон "Диди" Комбс, известен и като Пъф Деди.

Присъдата идва три месеца, след като той беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.

Пъф Деди беше оправдан по тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и заговор за рекет. Прокурорите настояваха за присъда от 11 години и три месеца затвор.

Адвокатите му пледираха за не повече от 14 месеца. Преди произнасянето на присъдата, рапърът каза, че "искрено съжалява" за действията си.

#Диди #Шон Комбс #Пи Диди #затвор

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
4
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
5
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
6
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
5
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
6
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта
Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ) Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко
Чете се за: 01:05 мин.
Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом
Чете се за: 01:05 мин.
Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк
Чете се за: 00:25 мин.
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен отпуск 750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен отпуск
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ