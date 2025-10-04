Рапърът Диди влиза в затвора

Съд в Ню Йорк определи присъда от над 4 години затвор за рапъра и продуцент Шон "Диди" Комбс, известен и като Пъф Деди.

Присъдата идва три месеца, след като той беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.

Пъф Деди беше оправдан по тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и заговор за рекет. Прокурорите настояваха за присъда от 11 години и три месеца затвор.

Адвокатите му пледираха за не повече от 14 месеца. Преди произнасянето на присъдата, рапърът каза, че "искрено съжалява" за действията си.