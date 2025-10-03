50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?

Рано сутрин в Брезник. На 83, с инсулт - Стоил трудно понася безводието. Всеки ден търпеливо чака да докарат чистата вода. Водният режим е строг.

Стоил Крумов: „Много е трудно. Много трудно. Тука приключена е водата. Пречиствателната станция работи, но некаква страшна работа.“

Две туби ще стигнат за половин ден - за него и съпругата му.

И така от края на миналата година брезничани имат вода по няколко часа сутрин и вечер. На 1- ви септември РЗИ – Перник установява завишени нива на арсен, манган и клостридиум. Водата тук е забранена за пиене и къпане.

Биляна Василева: „Водата... Доста е мръсна и доста мирише. Миризмата е просто убийствена.“ Любка Илиева: „Най-трудно е да миеш големи съдове, както вчера например, тенджери и такива работи и да го плакнеш, на това малко чучурче тука да църцори и не може да се използва ефективно..“

Бившата акушерка Любка помни, как преди половин век в Брезник пак нямало вода.

Любка Илиева: „67-ма година в тая къща аз ходех долу до реката близо, при една баба, която знаеше, че имам малки деца и ни пускаше тука с една друга съседка, да си пълним кофите.“

Реката, за която говори днес е почти пресъхнала. Като чешмите на хората. Тук изборът често е между две злини – или чакаш да докарат чиста вода, или рискуваш: нарушаваш забраната със замърсена.

Любка Илиева: „Мъжът ми направи опит да се мие с кофа, но аз няма да се връщам 30 години назад и да се къпа с кофа и с тва. Не мога да го направя. Така че колкото и да ми е вредно за кожата, вие казвате, че изглеждам младолика, дано пък да е от мангана и водата.“

Специалистите обаче са категорични: не бива да се рискува. Д-р Валери Величков лекува 2200 души и се тревожи за здравето им.

д-р Валери Величков:„Веществата, които съдържа в момента водата обременяват основно нервната система. Те по различни механизми водят до тежки последици, обикновени късни. Поемането на арсена през устата по крайния път обикновено се отлагат в някои мозъчни структури и водят до ранен алцхаймер по някои наши проучвания. За мангана също - той пък има, при неговото натрупване, води до паркинсон подобен синдром.“

Десетки пъти е сезирал институциите за проблемите с водата. Иска хората да бъдат информирани.

д-р Валери Величков:„Ядосва ме това, че няма никаква прозрачност и никаква информираност за населението. Неглижират се нещата по всякакъв начин, да не се информират хората. Имаме информационно табло. Нищо не ни пречи на това информационно табло да се изписват данните за тази замърсеност. Надеждите са да се стегнат държавните мъже, не само мъже, и да решат час по-скоро нашите проблеми.“

Сега държавата отпуска 2 600 000 лв. за подмяна на водопреносната мрежа в Брезник, която днес губи 80 % от водата. Язовир Красава 2 е основният водоизточник. Заради сушата е близо до мъртвия си обем.

инж. Даниела Костадинова – управител на общ. дружество „Водоснабдяване“: „Ние сме съвсем до мъртвия обем. Утайката, то е едно блато. И в повечето случаи - теоретично манганът е от такъв произход. Не е от минерален произход, а от блатен произход. Също нещо се явява и с арсена. Арсенът е ново нещо в този язовир, защото манганът е наблюдаван много високи стойности на манган и още 92-ра година.“ А арсенът откъде идва? инж. Даниела Костадинова: „Предполагам само, че арсенът е от изгниването на мекотели, на миди, на черупкови организми и така нататък. Това е моето предположение за наличието на арсен във водата.“

Общинското дружество „Водоснабдяване“ се грижи за язовира и пречиствателната станция. Местната управа включва и нов водоизточник, който се намира в село Гърло. Така се надяват нивото на манган да намалее. Последната проба на водата от Пречиствателната станция – показва, че арсенът е в норма.

инж. Даниела Костадинова: „Сега нали при едни дълги и продължителни валежи нещата ще се оправят. Има краткосрочни и дългосрочни мерки, най-краткосрочната мярка е да може гражданите, да осъзнаят значението на питейната вода и да спрат нейното разхищение. Нали?

Хората се надяват да имат чиста вода – някой ден. И РЗИ -Перник - да им разреши да я ползват. Засега обаче страховете остават. Биляна има шестгодишно момиче.

Биляна Василева: „Всичко ме плаши за нея. За самата й кожа, самите й дрехи, когато, ако трябва да ги пера с тази вода. Тя може да се разболее.“ Любка Илиева: „Внучката не иска да дойде сега, защото заради бебенцето, което е на годинка и нещо, не иска да го мие с такава вода. Ето така, лека полека ни изоставят и младите, нали. Тя не иска, обича ни детето, защото е живяла при нас, ама не иска, заради бебето да дойде да си рискува здравето на детето!“

Любка и Стоил вече приготвят зимнината. От 1976 те знаят: трябва да се справят сами.

Като акушерка, която дълго време е посрещала живота в града, как виждате бъдещето на Брезник сега? Любка Илиева: „Ооо, със сълзи на очи ви казвам, че ми е мъчно, не само за Брезник, за целия граовски район. Тука работи общината, училището, и едно две заведения, друго нема какво. Тия всички заводи, които бяха, са затворени. И това е.“ Биляна Василева: „Няма да си тръгна, както направиха доста от Брезник. Да изоставят града. Ние сме тук да се борим. И тук оставаме до последно!“

50-годишна битка да имат чиста вода. На улица „Октомври“ в Брезник.

Автор: Анита Миланова

оператор: Станислав Златев