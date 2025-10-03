Джанлоренцо Бленджини: Гордея се с моя отбор, изживяхме нещо незабравимо

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът на националния отбор по волейбол определи класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис като основната цел пред него и отбора.

бленджини гордея моя отбор изживяхме нещо незабравимо
Слушай новината

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини коментира в предаването на БНТ „Панорама“ грандиозния успех и спечелването на сребърните медали от световното първенство във Филипините. Италианският специалист похвали младите национали за положените усилия не само през последните месеци, но и откакто работят заедно.

„Това не е чудо, а резултат от ежедневна работа, отдаденост от първия ден, непоколебимо желание, дори когато загубихме няколко мача. Не можеш да избереш победата, но можеш да избереш да даваш всичко от себе си. Избрах тази задача защото вярвах, че тези момчета имат амбиция. Някои неща се случиха твърде бързо, но не трябва да променяме първоначалните си цели - на първо място да спечелим квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис“, заяви Бленджини.

Италианецът сподели и по-краткосрочните цели пред него и тима.

„Европейското първенство догодина идва след три години работа и нашата цел си остава да се представим много добре. Трябва да бъдем най-добрата версия на себе си“, увери Бленджини.

Треньорът даде пример за последния двубой и загубата от Иран в Лига на нациите, от която волейболистите са успели да вземат поуки.

„Има много важни моменти, дори когато изглежда трудно. Миналата година в Пазарджик работехме без цел, защото не ни предстоеше състезание. В залата там беше много горещо, а момчетата тренираха сякаш ни предстои да играем финал. Видях, че този отбор може да постигне високи цели“, спомни си селекционерът.

„Възрастта не е ценност, въпросът е дали можеш. Срещу Италия излязох срещу родината си и срещу отбора, който тренирах толкова време. Тренирах голяма част от тези момчета. Когато си на финал няма значение кой от другата страна. На финал се концентрираш върху мача и се опитваш да помогнеш на своя отбор. Италия е сред най-добрите отбори от много години при мъжете и жените. Когато започнах с България тя отдавна не беше в челото, даже не беше близо. Основната ни цел беше да приближим големите. Доволни и щастливи сме, че стигнахме толкова бързо нивото на големите отбори. Значи се справяме страхотно. Това е от решаващо значение, особено след успехите“, каза още Бленжини.

Специалистът увери, че се чувства отлично в България и сподели, че вижда много прилики с неговата родина.

„Ние си приличаме, като италианец се чувствам много добре в България. Нямам възражение. Това, което преживях през първите часове след завръщането ни от Филипините е незабравимо. Тези младежи направиха щастливи толкова много хора. Сториха много за децата, които мечтаят да постигнат същото. Гордея се с моя отбор, те са възпитани, добри, имат любящи семейства. Това е изключително важно за обществото. За мен лично е невероятна гордост. Вълнувам се всеки път, когато се сетя за това. Незабравимо“, завърши треньорът на България.

Цялото интервю на Бойко Василев вижте във видеото!

