БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 03.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 03.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:21, 03.10.2025
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
20:02, 03.10.2025
Спортни новини 03.10.2025 г.
20:00, 03.10.2025
Илън Мъск стана първия човек с богатство от 500 милиарда долара
19:59, 03.10.2025
Великият херцог на Люксембург абдикира
19:58, 03.10.2025
Сблъцъци в Италия по време на протест в подкрепа на хуманитарна...
19:55, 03.10.2025
Бедствено положение и първа жертва заради лошото време
19:54, 03.10.2025
В неделя честваме Международния ден на учителя
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...
Реклама
Най-четени
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 03.10.2025 г., 12:30 ч.
Спортни новини 03.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 03.10.2025
Спортни новини 02.10.2025 г., 20:55 ч.
20:55, 02.10.2025
Спортни новини 02.10.2025 г., 12:30 ч.
12:30, 02.10.2025
Спортни новини 02.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 02.10.2025
Спортни новини 01.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 01.10.2025
Реклама
Водещи новини
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
19:41, 03.10.2025
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
18:15, 03.10.2025 (обновена)
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
22:02, 03.10.2025
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
23:58, 03.10.2025
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
18:28, 03.10.2025
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
20:21, 03.10.2025
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
19:34, 03.10.2025
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
22:54, 03.10.2025
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ