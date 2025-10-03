Сблъцъци в Италия по време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа

По време на протест в подкрепа на хуманитарна флотилия за Газа са избухнали сблъсъци между демонстранти и полиция. Според очевидци, мирната демонстрация е била атакувана от полицията със сълзотворен газ, а към полицията са хвърчали камъни и пиратки. Няма данни за пострадали.

Протестите са и срещу действията на израелските власти, прихванали 39 кораба с над 400 активисти от международна флотилия, целяща да достави хуманитарна помощ. Всички задържани, включително българинът Васил Димитров, ще бъдат депортирани.