Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда

Българската сноубордистка Малена Замфирова изнесе вдъхновяваща реч пред делегатите на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) и форума Олимпийска солидарност в Малта. Тийнейджърката се изказа в защита на сноуборда, който е застрашен да бъде изваден от Олимпийската програма.

Форумът събра председателите и генералните секретари на всички националните олимпийски комитети от Европа, както и представители на Изпълнителното бюро на МОК и ЕОК.

Ето и речта на 16-годишната Малена Замфирова:

„Изключително съм благодарна да бъда тук днес. За мен е чест. Искам да използвам възможността да кажа нещо пред всички вас от Олимпийското семейство, което е много по-важно от мен самата. Потенциалното изключване на алпийския сноуборд от програмата на Олимпийските игри.

Аз съм практикувала много спортове, но определено чувствам сноуборда като моя спорт. Това е чувството на чист спорт. Без рейлове, без акробатични трикове. Просто един борд.

Това е кралската дисциплина в сноубординга, където най-бързият и техничен състезател печели. Това е в основата на нашия спорт. Първите уроци на всяко дете, което трябва да научи, когато започне да се занимава със зимни дисциплини. Алпийските атлети много лесно могат да се адаптират към други дисциплини. Самите състезания пък никак не са скъпи. Трябват ви само врати и флагове.

В Олимпийската програма алпийските ски разполагат с четири дисциплини. А сноубордът с една и искат да я премахнат. Искам да отправя апел към всички вас, членовете на Олимпийските комитети. Изваждането на алпийския сноуборд от Олимпийската програма би било огромна и ужасна грешка. Ще има негативно отражение върху целият ни спорт. Моля ви, спасете нашия спорт и ви благодаря за вниманието“, заяви Малена Замфирова от високата трибуна.