БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Малена Замфирова с трогателна реч в защита на сноуборда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Сноуборд
Запази

Българката говори на семинар на Европейските олимпийски комитети.

Малена Замфирова
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската сноубордистка Малена Замфирова изнесе вдъхновяваща реч пред делегатите на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) и форума Олимпийска солидарност в Малта. Тийнейджърката се изказа в защита на сноуборда, който е застрашен да бъде изваден от Олимпийската програма.

Форумът събра председателите и генералните секретари на всички националните олимпийски комитети от Европа, както и представители на Изпълнителното бюро на МОК и ЕОК.

Ето и речта на 16-годишната Малена Замфирова:

„Изключително съм благодарна да бъда тук днес. За мен е чест. Искам да използвам възможността да кажа нещо пред всички вас от Олимпийското семейство, което е много по-важно от мен самата. Потенциалното изключване на алпийския сноуборд от програмата на Олимпийските игри.
Аз съм практикувала много спортове, но определено чувствам сноуборда като моя спорт. Това е чувството на чист спорт. Без рейлове, без акробатични трикове. Просто един борд.

Това е кралската дисциплина в сноубординга, където най-бързият и техничен състезател печели. Това е в основата на нашия спорт. Първите уроци на всяко дете, което трябва да научи, когато започне да се занимава със зимни дисциплини. Алпийските атлети много лесно могат да се адаптират към други дисциплини. Самите състезания пък никак не са скъпи. Трябват ви само врати и флагове.

В Олимпийската програма алпийските ски разполагат с четири дисциплини. А сноубордът с една и искат да я премахнат. Искам да отправя апел към всички вас, членовете на Олимпийските комитети. Изваждането на алпийския сноуборд от Олимпийската програма би било огромна и ужасна грешка. Ще има негативно отражение върху целият ни спорт. Моля ви, спасете нашия спорт и ви благодаря за вниманието“, заяви Малена Замфирова от високата трибуна.

#Малена Замфирова #Европейски олимпийски комитети #сноуборд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Зимни спортове

Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Българските звезди в зимните спортове бяха отличени за постиженията си от НСА Българските звезди в зимните спортове бяха отличени за постиженията си от НСА
Чете се за: 03:22 мин.
Лилия Хаджистоянова в предаването "Аз съм" Лилия Хаджистоянова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:57 мин.
Никакви условия за подготовка за националния отбор по спускане с шейни Никакви условия за подготовка за националния отбор по спускане с шейни
Чете се за: 01:25 мин.
Ангел Стефанов в предаването "Аз съм" Ангел Стефанов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел и Малена Замфирови: Пристрастяването към вейповете и наркотичните вещества издават празнота Тервел и Малена Замфирови: Пристрастяването към вейповете и наркотичните вещества издават празнота
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ