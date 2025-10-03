БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Много автомобили и камиони закъсаха с летните гуми на непочистената магистрала

Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и закана за глоби към снегопочистващите фирми
Снимка: БТА
Слушай новината

Докато на изток дъждовете причиниха потоп, то по високите старопланински проходи падна сняг и предизвика транспортен хаос. Закъсали автомобили на непочистената магистрала "Хемус" преди обяд и колометрични колони при затварянето ѝ за почистване предизвикаха регионалния министър да глоби снегопочистващите фирми.

Октомврийският сняг изненада и шофьорите и пътноподдържащите фирми на автомагистрала "Хемус". Редица автомобили и камиони закъсаха с летните гуми на непочистената магистрала.

- Нагоре към Ботевград, Правец има доста сняг има доста сняг и това влияе на хората.

БНТ: Вие подготвени ли сте за такива условия?

- Еми все пак съм с куатро все пак съм подготвен.

Други се оказаха подготвени за зимните условия, но не и да чакат два часа, след като Пътната агенция реши по обяд да затвори пътя и в двете посоки за почистване, което предизвика и кимометрични колони.

- Ами то в България се очакава така, ама аз съм подготвен и вериги имам отзаде и лопата имам, нямам проблем.

- Не знаем, не знаем, за какво е затворено изобщо, ще обръщам обратно.

И наистина десетки шофьори направиха обратен завой и тръгнаха в насрещното през аварийната лента, докато други чакаха търпеливо.

- Трябва да има санкция за тях, сигурно големци са.

Мокрият сняг прекърши хиляди дървета, а паднали клони и стволове допълнително затрудняваха движението през целия ден. Заради ситуацията регионалният министър се закани.

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Снощи до късно с АПИ бяха давани инструктажи от моя страна за адекватни действия предвид метеорологичната обстановка, но това, което забелязвам, че такива не бяха взети предвид. Ще бъдат наложени максимални санкции на снегопочистващите фирми, включително на държавната Автомагистрали, при подобни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки."

снимки: БТА

Общо 14 снегорина са почиствали магистралата, съобщиха по-късно от Пътната агенция.

# АМ "Хемус" #транспортен хаос #снегопочистване #задръствания

