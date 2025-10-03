Иван Иванов: Ще има санкции за фирмите заради хаоса на АМ "Хемус"

Ситуацията на АМ "Хемус" остава тежка, заяви регионалният министър Иван Иванов. По думите му, въпреки инструкциите му към АПИ за адекватни действия при лошите метеорологични условия, организацията е била слаба, което ще доведе до налагане на максимални санкции. По- рано движението по аутобана беше ограниченов двете посоки поради снегопочистване.

"Снощи до късно с АПИ бяха давани инструктажи от моя страна за адекватни действия предвид метеорологичната обстановка. От това което забелязвам, такива не бяха взети предвид и организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша. В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на поддържащите фирми, включително на държавната "Автомагистрали". При подобни неадекватни действия от тяхна страна, ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движение", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.