ИЗВЕСТИЯ

Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Щабът към МВР се събира на спешно заседание, очаквайте извънредна емисия „По света и у нас" в 14.58 ч.

Иван Иванов: Ще има санкции за фирмите заради хаоса на АМ "Хемус"

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Министърът предупреди за дисциплинарни мерки при следващи пропуски

иван иванов санкции фирмите заради хаоса bdquoхемусldquo
Ситуацията на АМ "Хемус" остава тежка, заяви регионалният министър Иван Иванов. По думите му, въпреки инструкциите му към АПИ за адекватни действия при лошите метеорологични условия, организацията е била слаба, което ще доведе до налагане на максимални санкции. По- рано движението по аутобана беше ограниченов двете посоки поради снегопочистване.

"Снощи до късно с АПИ бяха давани инструктажи от моя страна за адекватни действия предвид метеорологичната обстановка. От това което забелязвам, такива не бяха взети предвид и организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша. В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на поддържащите фирми, включително на държавната "Автомагистрали". При подобни неадекватни действия от тяхна страна, ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движение", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

# АМ "Хемус" #Иван Иванов #снегопочистване

Държавата дава над 385 хил. лв. за безплатен транспорт на украински ученици
Държавата дава над 385 хил. лв. за безплатен транспорт на украински ученици
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените" Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените"
Чете се за: 06:55 мин.
Община Несебър обяви неучебен ден, спрян е и градският транспорт Община Несебър обяви неучебен ден, спрян е и градският транспорт
Чете се за: 00:50 мин.
Берковица и селата в общината останаха без ток Берковица и селата в общината останаха без ток
Чете се за: 01:05 мин.
Местната власт в Бургас търси съдействие от ВМС за овладяване на ситуацията в "Елените" Местната власт в Бургас търси съдействие от ВМС за овладяване на ситуацията в "Елените"
Чете се за: 00:27 мин.

Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените"
Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените"
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София" Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
