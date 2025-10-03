Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Министрите ни поемат отговорност, не се страхуваме от критики

Депутатът от "БСП – Обединена левица" и заместник-председател на регионалната комисия в парламента Владимир Георгиев заяви в студиото на "Още от деня", че институциите са реагирали навременно за водното бедствие:

"Още от вторник са оповестили всички областни управители за тази ситуация да бъдат осторожни и да внимават. Веднага се дадоха помощи от военните, пожарната и гражданска защита. Брифинги има. Като първи стъпки това, което се предприе, е адекватно."

На въпрос дали се притеснява, че министри от коалицията отново ще попаднат под критики, Георгиев заяви:

"Това са хора и министри, които поемат отговорност, включително и за кризата с водата. Те отидоха на терен и се опитаха не само да предприемат бързи мерки, но и такива в дългосрочен план."

БСП подкрепи промяната, с която президентът вече няма да назначава ръководителите на службите:

"Това са правомощия, които са били дадени със закон. В никакъв случай не променяме Конституцията. Връщаме отново в парламента, както е било преди години."

Георгиев подчерта, че сигурността е отговорност на правителството:

"Темата сигурност е от изключително важно значение. За нея отговорност носи Министерският съвет и министър-председателят. По-прозрачно и отговорно е ръководителите на службите да се избират, а не да има временно изпълняващи."

По отношение на конфликта между президента Радев, Пеевски и Борисов, депутатът коментира:

"Аз лично не одобрявам такъв начин на говорене. БСП в този спор застава на страната на държавността и стабилността."

На въпрос дали сегашната позиция на БСП е предателство спрямо президента, когото партията подкрепяше два пъти, Георгиев отговори:

"Не от наша страна. Аз лично съм бил част от инициативния комитет за издигането на президента Румен Радев. Дали той има намерение да прави партия – това е абсолютно негово право. В никакъв случай не обявяваме война на президента. Но службите са от съществено значение и не могат да останат без ръководители."

Относно легитимността на Борислав Сарафов, който изпълнява функциите главен прокурор, Георгиев е категоричен:

"Трябва по най-бързия начин да изберем нови членове на ВСС. Друг начин за излизане от ситуацията няма. Трябва да се седне и да се работи в тази насока. ВСС не се избира само от парламента – има квоти и от други места."

По повод информацията, че Европейската комисия може да задържи 200 милиона евро заради нерешен въпрос с антикорупционния орган, Георгиев посочи:

"Европейската комисия ги задържа, защото е променено правилото при избора на квалифицирано мнозинство. Това е резултат от предишни промени, предложени от ПП-ДБ. Ние сме управляващите и решенията се очакват от нас. И такива ще направим."

Вижте целия разговор във видеото