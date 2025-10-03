БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево"

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
У нас
Снимка: БТА/Архив
Още два изтребителя F-16 Block 70, произведени за българските военновъздушни сили, пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево". Бойните машини долетяха от Португалия, където извършиха междинно кацане след презокеански полет.

В облачното и дъждовно време тази вечер пристигнаха двата изтребителя. След няколко облитания те се приземиха на обновената и удължена миналата година писта. Ангажиментът на американския производител е до края на годината, освен пристигналите вече, да бъдат доставени и останалите 4 изтребителя, платени изцяло по първия договор от 2019 година.

По предварителен план с пълноценна ескадрила от най-модернизирания вариант на F-16 Viper, българските военновъздушни сили ще разполагат до края на 2027 година. До тогава се очаква да пристигнат от завода в Гринвил и останалите 8 самолета по втория двустранен договор между България и САЩ. По думите на премиера Росен Желязков, предварително е предвидено бойните дежурства на самолетите F-16 в българското небе да започнат от средата на 2026 година.

Росен Желязков, министър-председател: "До края на годината ангажиментът на "Локхийд Мартин" е да пристигнат в България и останалите четири самолета. Бойните дежурства предварително е предвидено да започнат от средата на 2026 година и те не са свързани с усвояването на технологията. В момента вървят и обучения на пилоти – имаме 6 обучени пилота и 15 са в процес на подготовка."

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров

# F-16 #нови изтребители #Авиобаза "Граф Игнатиево"

