Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на Верка"

Документалният филм на БНТ "Розите на Верка" получи специалната награда на журито на Международния телевизионен фестивал "Сърцето на Европа", който се проведе във Варшава.

Филмът е смел експеримент, който доказва, че една незряща жена може да създаде пълноценен телевизионен репортаж за новините "По света и у нас".

Автори са международните редактори Биляна Бонева и Милен Атанасов. Поздравления и за операторите Миглена Гайдарова и Михаил Врабчев, видеомонтажиста Радослав Караиванов, режисьора Ема Константинова и продуцента Весела Смилец.

Гледайте целия филм "Розите на Верка" ТУК!