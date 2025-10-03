БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на Верка"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Документалният филм на БНТ "Розите на Верка" получи специалната награда на журито на Международния телевизионен фестивал "Сърцето на Европа", който се проведе във Варшава.

Филмът е смел експеримент, който доказва, че една незряща жена може да създаде пълноценен телевизионен репортаж за новините "По света и у нас".

Автори са международните редактори Биляна Бонева и Милен Атанасов. Поздравления и за операторите Миглена Гайдарова и Михаил Врабчев, видеомонтажиста Радослав Караиванов, режисьора Ема Константинова и продуцента Весела Смилец.

Гледайте целия филм "Розите на Верка" ТУК!

#"Розите на Верка" #филм на БНТ #документален филм #международна награда

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
3
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Общество

"Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври
"Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври
Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Чете се за: 02:45 мин.
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:07 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че едва ли не ВКС е освободил от длъжността главен прокурор г-н Сарафов Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че едва ли не ВКС е освободил от длъжността главен прокурор г-н Сарафов
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците" Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Втора жертва на потопа в Елените
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София" Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Очаквайте в "След новините": За човешката цена на войната...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
"Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ