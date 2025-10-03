БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара депутатите (ОБЗОР)

Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

Промените предизвикаха напрежение в парламента

коли взимаме радев законът нсо скара депутатите обзор
Слушай новината

Напрежение и в Народното събрание заради внесените като извънредна точка промени в Закона за НСО, според които администрацията на президента няма да може да ползва коли на службата.

След като вчера депутати отнеха правомощията на президента с укази да назначава шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО, днес депутатите отнеха възможността администрацията на държавния глава да ползва коли на НСО с промени в закона на службата.

Това предизвика скандал между управляващи и опозиция.

"Възраждане" се възмутиха, че парламентът отново посяга на президентски правомощия и заплашиха да атакуват днешната поправка в закона за НСО, и вчерашните в ДАР, ДАТО и ДАНС пред КС.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Не може държавата да се превръща в една играчка в ръцете на един или на двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Това, което ние ще предприемем в този случай, за да върнем поне частица от здравия разум в политическия процес в страната е да пуснем жалби в КС".

От "Величие" се обявиха против поправката с аргумента:

Ивелин Михайлов - председател на Величие: "Борисов и Пеевски работят по една минута на ден в НС, но ползват огромни облаги. И те да казват какви са облагите на президента и какви коли има е нелепо".

А ПП-ДБ предложиха забрана депутати да ползват охрана от НСО.

Ивайло Мирчев- ПП-ДБ: "Защо за главното "Д" българският данъкоплатец плаща много повече, отколкото за администрацията на президента. Това е големият въпрос и кое налага половината служби и половината МВР да се занимава с Пеевски и да затваря булевардите, когато той минава".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" не се съгласи.

Делян Пеевски- председател на ПГ "ДПС-Ново начало": "Никакви коли на президента на Румен не се отнемат, а на администрацията, която разпищолена пътува с луксозни коли. Гледам го как изтерясва вчера. Жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае , за да го отразят. Страда особено. Не знам защо не вдигате темата как е натискал БНТ. Има или натиск върху БНТ от президента? Румен? Вие отговорете. Румен натиска медиите. Изтерясал е защото се сменят шефовете на службите. Неговите шефове на служби, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда".

А лидерът на ГЕРБ предложи президентската институция да обяви обществена поръчка и бюджет, който парламентът ще одобри за закупуване на автомобили.

снимки: БТА

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Кои коли му взимаме на Радев? Когато от стъклена къща, казвам изрично, хвърляш камъни е нормално да ти счупят къщата и на тебе. Президентът Радев заложи на най-хубавите бронирани автомобили, с пълни тактически снайпери и всякакви екипи. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има".

С гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП и ИТН поправката в закона беше приета.

#закона за НСО # Народно събрание

