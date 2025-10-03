Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал

Танкер от руската „сенчеста флота”, задържан от френския военноморски флот, е възобновил плаването си към Суецкия канал. Това показват данни от морски уебсайтове за проследяване на движението на плавателни съдове.

Корабът „Боракай” претендира, че плава под флага на Бенин, но е включен в черния списък на Европейския съюз като част от руската „сенчеста флота”, нарушаваща санкциите срещу Москва.

Плавателният съд вече е подновил пътуването си и днес е засечен край западното крайбрежие на Франция. Според източник, запознат със случая, капитанът и неговият заместник са били върнати на борда.



