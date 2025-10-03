БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Значителни валежи и силен вятър и днес

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Усложнената метеорологична обстановка от изминалото денонощие продължава. Данните показват, че 212 л/кв.м дъжд за 24 часа са паднали в село Кости, 131 л/кв.м в Бургас, почти толкова и в с. Веселие. В цялата страна средното количество на валежите вчера е било м/у 40 и 90 л/кв.м. Над 100 км/ч стигнаха поривите на вятъра в Бургас. 40 см. е към момента снежната покривка на връх Мургаш.

Прогнозата и днес е за повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество - навсякъде остава в сила предупреждение от втора степен на опасност - код оранжево. В планинските райони над 600-800 метра надморкса височина ще вали сняг, а в Предбалкана и по високите полета в Западна България - мокър сняг. Освен това вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен от североизток и там остава в сила и предупреждение за пориви до близо 115 км/ч., докато в западните райони вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. Към края на деня валежите, първо в югозападните райони, ще започнат постепенно да спират. Температурите следобед ще са между 5° и 10°, по-високи по Черноморието - 17-19° там.

През нощта дъжд ще вали все още на много места, по високите полета в Западна България ще вали и сняг, в процес на спиране. По-значителни количества се очакват в Централна-Северна и в Североизточна България.

Като цяло в източните и в планинските райони ще се задържи дъждовно. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 8° и 13° по-високи в югоизточните райони, както и по Черноморието - около 15°-16° ще са там. Но пък ще остане облачно и с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Вълнението на морето ще отслабне до умерено - 3 бала.

Облачно ще е в планините, със слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне до умерен.

В неделя ще е слънчево, в отделни равнинни райони сутринта с намалена видимост, а в котловините с условия за слана.

Минималните температури ще са между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните ще се повишат и ще са от 16° до 21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали. А в началото на новата седмица отново ще е облачно, ветровито, с валежи; повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат, но дневните ще се понижат и ще са предимно от 10° до 15°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

