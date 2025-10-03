Затвориха пътя за Витоша заради снеговалежа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
От Центъра за градска мобилност обявиха, че линията 66 е спряна, а автобусите 61 и 63 се движат до спирка "Бялата чешма"

А в столицата - предупреждение за опасно време заради падналия сняг на Витоша. Какво наложи активирането на системата BG-ALERT, проходими ли са пътищата към планината и има ли опасност за туристите?

Заради снежната обстановка, днес, точно в 9 часа и 23 минути, живеещите в района на Столичната община получиха съобщения от BG-ALERT. Пътищата в природният парк "Витоша", са затворени заради опасност от падащи дървета. На територията на природен парк "Витоша" нямат право да преминават моторни превозни средства, те могат да стигнат малко след края на "Драгалевци", където има и патрулка, която отбива движението и връща участниците в движението.

Снежната обстановка в природния парк предизвика и голям брой счупени клони и дървета. В момента екипи на столичния инспекторат и аварии на помощ и превенция ги разчистват към хижа "Алеко".

От Центъра за градска мобилност обявиха, че линията 66 е спряна, а автобусите 61 и 63 се движат до спирка "Бялата чешма".

От Планинската спасителна служба призоваха любителите на походите в планините да спазват всички мерки, да са с екипировка и да не се отдалечават от хижите.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

