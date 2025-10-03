Кога ще пуснат за движение АМ "Хемус"?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лошото време затвори и автомагистрала "Хемус"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лошото време затвори и автомагистрала "Хемус". Причината - нуждата от почистване на пътното платно от падналия сняг.

Докато дъждът в Източна България създава сериозни проблеми, на автомагистрала "Хемус" снегът се оказа проблем по високите части. В района на тунелите се е образувала снежна покривка и съответно от пътната агенция предпочетоха автомагистралата да бъде изцяло затворена, за да се почисти снега, което пък от двете страни образува и километрични колони.

Близо 15 км е колоната от южната част на Стара планина, толкова е и от северната част. Автомобилите изчакват на място, докато магистралата бъде почистена. Много шофьори, обаче предпочетоха да направят обратен завой в аварийната лента и да карат в насрещното до най-близкия пътен възел, от където пък да минат по стария път през Витиня, което разбира се е нарушение на Закона за движение по пътищата.

Очаква се след около половин час магистралата да бъде отворена.


Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#затворено движение # АМ "Хемус" #снегопочистване

