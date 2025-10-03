БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходете за...
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Спортни новини 02.10.2025 г.

Шампионска лига

Пари Сен-Жермен победи Барселона с 2:1 като гост след обрат. Феран Торес вкара за Барселона, но Сени Маюлю изравни, а резервата Гонсало Рамош отбеляза победния гол в 90-ата минута.

Рамош подобри рекорда на Килиан Мбапе за най-много голове за ПСЖ, вкарани като резерва (17 гола).

Португалският халф на Манчестър Сити, Бернардо Силва, коментира пропуснатата победа на тима му срещу Монако, където бившият им играч Ерик Дайър спечели дузпа.

Лига Европа

Тази вечер Лудогорец ще се изправи срещу Реал Бетис в Разград във втори мач от груповата фаза. Досега испанците имат две победи в директните сблъсъци.

Други футболни новини

Арсенал е готов да увеличи заплатата и да удължи договора на нападателя Букайо Сака до приблизително 322 хиляди евро на седмица.

Легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер стана най-успешният германски футболист, печелейки 35-та титла в кариерата си с Ванкувър Уайткапс. Той отбеляза и 300-ния си гол от дузпа.

Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
