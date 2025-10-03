Спортни новини 02.10.2025 г.

Шампионска лига

Пари Сен-Жермен победи Барселона с 2:1 като гост след обрат. Феран Торес вкара за Барселона, но Сени Маюлю изравни, а резервата Гонсало Рамош отбеляза победния гол в 90-ата минута.

Рамош подобри рекорда на Килиан Мбапе за най-много голове за ПСЖ, вкарани като резерва (17 гола).

Португалският халф на Манчестър Сити, Бернардо Силва, коментира пропуснатата победа на тима му срещу Монако, където бившият им играч Ерик Дайър спечели дузпа.

Лига Европа

Тази вечер Лудогорец ще се изправи срещу Реал Бетис в Разград във втори мач от груповата фаза. Досега испанците имат две победи в директните сблъсъци.

Други футболни новини

Арсенал е готов да увеличи заплатата и да удължи договора на нападателя Букайо Сака до приблизително 322 хиляди евро на седмица.

Легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер стана най-успешният германски футболист, печелейки 35-та титла в кариерата си с Ванкувър Уайткапс. Той отбеляза и 300-ния си гол от дузпа.