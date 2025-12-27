Антоанета Стефанова сред най-добрите в света на бързия шах

Българската шахматистка Антоанета Стефанова започна много силно участието си на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар. След първите четири кръга тя заема шесто място, като има 3,5 точки и е сред водещите състезателки в турнира.

Стефанова записа три победи и едно реми, като завърши наравно с една от фаворитките – рускинята Александра Горячкина. Пред нея в класирането е само китайката Цзинър Чжу, която води с пълен актив.

Добро представяне направи и друга българка – Нургюл Салимова, която има 3 точки след четири кръга и се намира в първата половина на класирането. Тя записа победи и равенства срещу силни съпернички, включително срещу една от фаворитките за титлата.

Останалите български представителки – Белослава Кръстева и Надя Тончева – също участват в турнира, но засега са извън челните позиции.

При мъжете България е представена от Аркадий Найдич, който след първите кръгове има 1,5 точки. Лидер в класирането е норвежецът Магнус Карлсен, който отново показва силна форма.

Предстоят още кръгове, които ще решат кои шахматисти ще стигнат до финалните места.