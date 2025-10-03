Българин е задържан от Израелските военноморски сили

Васил Димитров от София, част от хуманитарната флотилия Global Sumud за Газа, е задържан от Израелските военноморски сили.

Той сам съобщава за задържането чрез видео в социалните мрежи, призовавайки българското правителство да се намеси и да го прибере вкъщи, както и да спре "геноцида в Газа".

Флотилията се състои от 40 цивилни кораба и около 500 активисти от различни държави, пренасящи хуманитарна помощ за ивицата Газа.

Министерство на външните работи следи мисията. Премиерът Росен Желязков припомни, че в Израел има обявено военно положение и рискът за участие във флотилията е осъзнат и поет съзнателно от участниците.