ЗАПАЗЕНИ

Събитието Football Next - заедно за по-добро утре във футбола

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Събитието ще се проведе на 8 октомври от 10:00 часа в Интер Експо Център.

събитието football next заедно добро футбола
След успешния си дебют през 2024 година, FootballNext - спортното събитие, посветено на бъдещето на футбола, се завръща за второто си издание.

Събитието ще се проведе на 8 октомври от 10:00 часа в Интер Експо Център.

"Миналата година го направихме за първи път и поканихме гости и от чужбина. На 8 октомври ще присъстват над 250 човека. Има развитие и идея хората да се учат. Мисля, че е полезно. Поканили сме втория човек, който управлява Висшата лига в Анлгия - Матю Морьой, хора от Бенфика, Лацио и Болоня и Бодьо/Глимт", сподели в интервю за предаването "Денят започва" спортният журналист на "Дарик радио" Веско Вълчев.

Според него българският футбол трябва да се превърне в печеливш продукт.

"В България трябва да превърнем футбола в продукт. Като започнем от школите, водещите клубовете, Българския футболен съюз и спортните журналисти. В България футболът още не е индустрия. Далеч сме все още за огромно съжаление, но вървим с малки стъпки и вярвам, че ще го направим", допълни главният редактор на спортния сайт dsport.

Вижте целия разговор във видеото.

#Денят започва

