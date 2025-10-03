Затвориха “Петрохан” заради снегопочистване

Проходът “Петрохан” е временно затворен за движение. От АПИ уведомяват, че затварянето е временно, за да може пътя да бъде почистен и опесъчен.

През последното денонощие в прохода са паднали клони и дървета, които и към момента се отстраняват от пътното платно.

Зрители сигнализират, че под тънката снежна покривка, се е образувал дебел лед.

Задължително шофьорите трябва да бъдат подготвени за зимни условия - достатъчно гориво, зимни гуми и вериги.

АПИ призоваха още вчера прохода до се избягва и към момента условията в "Петрохан" остават тежки.