Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:07 мин.

Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
В момента пътува автомобил, който е с проходимост, която позволява да се движи и по вода, обясни Джартов

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", коментира къде са най-критичните точки в страната заради влошеното време.

"Вследствие на силните валежи все още е затруднена ситуацията на територията основно на област Бургас. Има затруднения по отношение на придвижването в района на Царево, Приморско, Созопол. Поради тази причина се апелира към гражданите да не предприемат пътуване в този район, както и на територията на самия град Бургас. За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците", като в момента пътува автомобил, който е с проходимост, която позволява да се движи и по вода. Целта е да успеем да достигнем до 4-5 човека, от които имаме обаждане за необходимост от евакуация. Все още нямаме потвърдена информация, но имаме усложняване на обстановката и в Трънско заради паднали дървета, но предстои да установим точно каква е ситуацията. Системата за ранно предупреждение беше задействана два пъти от кмета на Бургас, както и от областния управител. Няма закъснение на екипите на пожарната, предвид това, че ние знаехме, че предстои лошо време. Бяха подсилени екипите на територията на област Бургас. На практика екипите бяха два пъти повече, отколкото при нормални обстоятелства", каза Александър Джартов.

#силни валежи #Александър Джартов #Царево

