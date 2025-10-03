БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Призовават се гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Обявено е бедствено положение в Община Царево, вследствие на интензивните валежи, които достигнаха над 200 л/кв.м. Задействана е и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

В тази връзка, след заседание на Общински кризисен щаб, се обявява бедствено положение на територията на Община Царево.

"Обявено е бедствено положение на цялата територия на Община Царево заради рекордни количества дъжд, които са надвишили месечната и годишната норма и са повече от предишното наводнение. Към момента няма данни за пострадали лица и за жертви. Има разрушена инфраструктура, има няколко отсечки пътни, които са блокирани, за да няма инциденти по тях. В Царево има евакуирани хора в сградата на пожарната, хората са на терен, работим да няма човешки жертви", каза

Денят се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини. Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна. Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение.

Затворен за движение е и мостът при плаж "Нестинарка". Затворен за движение е и пътът от гр. Царево през к-г "Арапя" и Оазис до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Призовават се гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.

Пътят от хижа „Странджа“ до квартал „Крайморие“ е временно затворен за движение заради закъсали автомобили. Районът на вилна зона „Черниците“ е наводнен – на места водата достига над метър.

Около 02:30 през нощта кметът на село Кости е подал сигнал до полицията. Дерето, което минава през селото, е излязло от коритото си и е заляло площада. На място са изпратени 14 служители на РУ – Царево. До 03:50 водата се е оттекла, но един екип е останал на терен.

Около 03:30 сутринта голяма част от улиците в Царево са станали непроходими заради огромното количество вода. .

Екипи извършват обход на селата Велика и Фазаново – там реките засега са под критичните нива.
При Синеморец реката Велека също е спокойна, но се очаква покачване, тъй като в нея се вливат водите от околните дерета.

