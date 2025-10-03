Над 200 л/кв.м паднаха в Царево: Интензивните валежи доведоха до компрометиране на пътя към село Изгрев

Влошена метеорологична обстановка и сериозни количества дъжд в Царево. Вследствие на интензивните валежи е установено подкопаване и компрометиране на пътя към село Изгрев. Местните власти призовават гражданите да не предприемат пътувания в тази посока, както и към къмпингите „Арапя“ и „Нестинарка“, докато не бъде извършен обстоен оглед и оценка на щетите.

Движението по ул. „Михаил Герджиков“ в Царево е временно преустановено. За обходен маршрут може да се използва ул. „Бузлуджа“.

Проливните дъждове в района на Царево доведоха до сериозно влошаване на метеорологичната обстановка. Само за пет часа са отчетени над 200 мм валежи, а в рамките на четири часа в града са паднали повече от 127 мм. Това са изключително високи стойности за толкова кратък период.

Жителите на населените места в близост до реки и водоеми се призовават да бъдат особено внимателни и да следят указанията на местните власти.

