Над 200 л/кв.м паднаха в Царево: Интензивните валежи доведоха до компрометиране на пътя към село Изгрев

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Жителите на населените места в близост до реки и водоеми се призовават да бъдат особено внимателни и да следят указанията на местните власти

Влошена метеорологична обстановка и сериозни количества дъжд в Царево. Вследствие на интензивните валежи е установено подкопаване и компрометиране на пътя към село Изгрев. Местните власти призовават гражданите да не предприемат пътувания в тази посока, както и към къмпингите „Арапя“ и „Нестинарка“, докато не бъде извършен обстоен оглед и оценка на щетите.

Движението по ул. „Михаил Герджиков“ в Царево е временно преустановено. За обходен маршрут може да се използва ул. „Бузлуджа“.

Проливните дъждове в района на Царево доведоха до сериозно влошаване на метеорологичната обстановка. Само за пет часа са отчетени над 200 мм валежи, а в рамките на четири часа в града са паднали повече от 127 мм. Това са изключително високи стойности за толкова кратък период.

Жителите на населените места в близост до реки и водоеми се призовават да бъдат особено внимателни и да следят указанията на местните власти.

Царево # село Изгрев #проливни държове

Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София" Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София"
Чете се за: 01:00 мин.
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО) Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление
Чете се за: 01:10 мин.
Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград
Чете се за: 00:32 мин.

Над 200 л/кв.м паднаха в Царево: Интензивните валежи доведоха до компрометиране на пътя към село Изгрев
Над 200 л/кв.м паднаха в Царево: Интензивните валежи доведоха до...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София" Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Шествия в подкрепа на Газа: Сблъсъци между демонстранти и полиция...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Парламентарни избори в Чехия: Ще се завърне ли Андрей Бабиш?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
