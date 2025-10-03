Васил Пандов: Не виждам шанс за широко парламентарно мнозинство

Шансовете за широко парламентарно мнозинство в настоящата ситуация са минимални. Това коментира в "Денят започва" Васил Пандов от "Продължаваме Промяната" за това дали е възможно да се създаде широко парламентарно мнозинство за кадровите решения във Висшия съдебен съвет, включително назначаването и освобождаването на ключови фигури като съдията Сарафов.

Той посочи примери с блокирани решения в Народното събрание и подчерта липсата на консенсус по ключови теми.

"Към момента не виждам голяма вероятност от намиране на широко парламентарно мнозинство, тъй като, както се вижда и по много по-малки проблеми, няма парламентарно мнозинство. Няма и как да има. Ще дам няколко примера. Освобождаването на председателя на Националния статистически институт - нещо, което Европа разкритикува и което в момента още не се е случило, но е напът да се случи лице, което е неудобно. Назначаването на редица регулатори — обсъждали сме ги много пъти. Да не се връщаме на такива, в които включително не отговарят на изискванията за назначаване. Така че за момента не виждам голям шанс да има консенсус с управляващото мнозинство относно откриването на тези процедури", каза Васил Пандов от "Продължаваме Промяната".

По темата за главния прокурор и прилагането на закона, Пандов уточни:

"Текстът за мен е ясен. Това, че главният прокурор все още изпълнява функциите си и това е един от примерите, заради, които България е критикувана от Европейския съюз и Съвета на Европа".

Пандов подчерта, че имаме конституционна криза. Ние нямаме главен прокурор заради прокурорската колегия на ВСС и министъра на правосъдието.

