БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 00:27 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Васил Пандов: Не виждам шанс за широко парламентарно мнозинство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Шансовете за широко парламентарно мнозинство в настоящата ситуация са минимални. Това коментира в "Денят започва" Васил Пандов от "Продължаваме Промяната" за това дали е възможно да се създаде широко парламентарно мнозинство за кадровите решения във Висшия съдебен съвет, включително назначаването и освобождаването на ключови фигури като съдията Сарафов.

Той посочи примери с блокирани решения в Народното събрание и подчерта липсата на консенсус по ключови теми.

"Към момента не виждам голяма вероятност от намиране на широко парламентарно мнозинство, тъй като, както се вижда и по много по-малки проблеми, няма парламентарно мнозинство. Няма и как да има. Ще дам няколко примера. Освобождаването на председателя на Националния статистически институт - нещо, което Европа разкритикува и което в момента още не се е случило, но е напът да се случи лице, което е неудобно. Назначаването на редица регулатори — обсъждали сме ги много пъти. Да не се връщаме на такива, в които включително не отговарят на изискванията за назначаване. Така че за момента не виждам голям шанс да има консенсус с управляващото мнозинство относно откриването на тези процедури", каза Васил Пандов от "Продължаваме Промяната".

По темата за главния прокурор и прилагането на закона, Пандов уточни:

"Текстът за мен е ясен. Това, че главният прокурор все още изпълнява функциите си и това е един от примерите, заради, които България е критикувана от Европейския съюз и Съвета на Европа".

Пандов подчерта, че имаме конституционна криза. Ние нямаме главен прокурор заради прокурорската колегия на ВСС и министъра на правосъдието.

Вижте целия разговор с Васил Пандов във видеото.

#Васил Пандов #"Продължаваме промяната"

Последвайте ни

ТОП 24

Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
1
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
3
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?
6
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Политика

Илиян Йончев от „БСП - Обединена левица“: ПАСЕ призна напредъка на България, но препоръчва довършване на реформите
Илиян Йончев от „БСП - Обединена левица“: ПАСЕ призна напредъка на България, но препоръчва довършване на реформите
НА ЖИВО: Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол НА ЖИВО: Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол
Чете се за: 00:45 мин.
Групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП се събра на форум в София Групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП се събра на форум в София
Чете се за: 01:45 мин.
Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР) Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:00 мин.
Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора
Чете се за: 02:02 мин.
Цвета Рангелова, "Възраждане": След 21 юли Сарафов не може да бъде и. ф. главен прокурор Цвета Рангелова, "Възраждане": След 21 юли Сарафов не може да бъде и. ф. главен прокурор
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Бургас Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците" Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ