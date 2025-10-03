Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие

Проливните валежи няма да спрат скоро – средиземноморският циклон се движи изключително бавно и ще задържи дъждовната обстановка поне още едно денонощие, предупреждават от НИМХ.

„Средиземноморски циклон, много добре изразен във всички нива на атмосферата, преминава през Балканите. Това е във височина обстановката. Той много бавно се премества, което дава възможност да се натрупват валежи. От повече от 30 часа, както е започнала обстановката, вали и не спира. За съжаление сме в средата на обстановката. Тоест, имаме още едно денонощие, в което ще има валежи. Така че никак не е за подценяване – където и да е, в равнината, в планината, навсякъде. Тъй като наистина много бавно преминава центърът на средиземноморския циклон през северните райони на Гърция, ще се изнесе през проливите и през черноморското ни крайбрежие. Тоест, първо в източна България ще има още валежи.", обясни в "Денят започва" Анастасия Стойчева, НИМХ.

Тя посочи още, че близо 200 литра дъжд са паднали в района на Кости, а над 140 литра – край Веселие. Средиземноморският циклон, който преминава през Балканите, продължава да носи проливни валежи, като обстановката няма да се подобри поне още едно денонощие.

„В Царево точно нямаме измервателна станция, но в района там, във Веселие, има 148 литра от началото на обстановката. А в Кости, където и по миналата година имаше проблем, над 200 литра са там количествата на валежите от началото на обстановката.“

По думите на Стойчева, валежите са масови не само по Южното Черноморие, но и в Централна България и Родопите.

„По цяла Стара планина има по стотина литра и над стотина литра. И то там валежите са доста по-масови. Т.е. по Южното Черноморие има райони, в които има по 50-60-30 литра, докато в много райони в Централна България, в Родопите, валежът е много масов и там количествата навсякъде са над 50-60 литра.“

В София валежите вече преминават в дъжд и сняг. „Хубаво е тези, които не са си сменили гумите, наистина да не предизвикват допълнителни затруднения навсякъде,“ допълни Стойчева. По думите и се очавка днес надвечер да спрат валежите в София, както и да вали сняг.

Следващата седмица се очаква затопляне.