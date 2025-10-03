БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каква е пътната обстановка в страната заради влошеното време?

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С рязкото застудяване идват и проблемите при шофьорите. Тази година наистина можем да кажем, че снегът ни изненада, защото още не сме подготвили автомобилите си за зимни условия. Това разбира се допринася и за трудното предвижване. На фона на ремонтите по магистралите у нас, в допълнение с лошото време е голямо предизвикателство да стигнем в определеното първоначално време.

През изминалите седмици започна ремонт на автомагистрала "Тракия" до 34-ти километър. Около 10 километра е участъкът, който се ремонтира.

"Сняг вали на високите места, над 700-800 метра надморска височина. Вчера на прохода 'Петрохан" имаше малка ситуация, защото нормално е началото на октомври. Хората още не са си преоборудвали автомобилите със зимни гуми. Иначе има автомобили на Пътна агенция на разположение. На територията на София област, само на прохода "Петрохан" излязоха 5 машини, които поддържаха и прохода от другата страна, откъм област Монтана. За останалата част на страната, има така превентивно излезли най-много да са около 30 машини. На АМ "Тракия" колегите минават на обход. Тук няма снеговалеж, но имат готовност да реагират евентуално. Днес от 14 часа, в посока Пловдив, ще бъдат обособени две ленти за движение тук в този участък, между 23 и 34 километър. А на автомагистрала "Хемус", автомобилите, които излизат от София, ще се движат само по магистрала "Хемус". Влизащите от посока Варна ще минават през Богров, попът I-1, за да се облекчи трафикът за излизащите автомобили", каза инж. Румен Сачански, директор на ОПУ София.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян

#обилни валежи #пътна обстановка #лошо време

