Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в двете посоки

По първоначална информация има един загинал и няколко ранени

Снимка: Али Мисанков, БНТ
Катастрофа между тежкотоварен автомобил и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки.

По първоначална информация има един загинал и няколко ранени. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин.

По първоначална информация, челно са се ударили тир, тежкотоварен камион и малък микробус с около 8 души в него. Предполага се, че те са пътували за Гърция.

Камионът е идвал от Сандански към Благоевград. Това, което е споделил водачът на тежкотоварния камион е, че бусът се е движил в насрещнато право към тира. Предполага се или, че водачът на буса е заспал, или му е поднесло заради лошото време в района. Всички други пътници в буса са настанени в спешно приемно отделение в болницата в Благоевград без сериозни травми.

След близо 3 часа задръствания движението в Кресненското дефиле и пуснато и в двете посоки.

Натрупалите се моторни превозни средства се придвижват бавно.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

