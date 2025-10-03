Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в Манчестър

Полицията в Манчестър разкри името на нападателя, който атакува синагога в града. Това е 35-годишният Джихд Ал Шами, британец от сирийски произход.

Той атакува еврейския храм навръх един от най-големите празници за общността - Йом Кипур. При инцидента загинаха двама, още трима са в тежко състояние. Полицията определи действията на Ал Шами като "тероризъм".

Трима души са арестувани по подозрение в планиране на терористична атака - двама мъже на около 30, и жена на около 60 години. Според първоначалните данни, Джихд Ал Шами не е бил регистриран за предполагаема терористична дейност и не е бил разследван. Синагогите във Великобритания вече са със засилена охрана.