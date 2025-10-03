Парламентарни избори в Чехия: Ще се завърне ли Андрей Бабиш?

В Чехия днес и утре гласуват за Парламент. Според социолозите, с около 30% от гласовете, победител във вота се очертава да бъде бившият премиер Андрей Бабиш и неговата популистка партия АНО.

След нея се нарежда алианс от формации с център-дясна ориентация, част от която е и партията на настоящия премиер Петър Фиала.

Между 10 и 12% се очаква да получат другите партии от настоящото прозападно коалиционно правителство Стан и Чешката пиратска партия. Завръщането на Андрей Бабиш, когото наричат чешкия Тръмп, означава потенциална поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия.

Бабиш на власт гарантира и обтягане на отношенията с Брюксел и Киев. Кампанията и в Чехия беше белязана от масирана дезинформационна антиевропейска реторика.