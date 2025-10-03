БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз",

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Извънредно заседание на Столичния общински съвет днес заради доставките на природен газ към "Топлофикация".

Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения. Те станаха повод кметът Васил Териев и управляващите в общината да поискат дружеството да бъде дадено на концесия. Предложение, което предизвика сериозни критики от страна на Делян Пеевски. От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.

Вчера започнаха дейностите в квартал "Дружба" 2. До 6 октомври хората там няма да имат топла вода, а след това тя ще бъде спирана поетапно по график, качен на сайта на дружеството.

#"Дружба" 2 #топлофикация #София

Последвайте ни

ТОП 24

"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
1
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
2
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
3
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
4
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
5
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу...
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред задържаните от Израел
6
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Регионални

Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление
Чете се за: 01:10 мин.
Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград
Чете се за: 00:32 мин.
"Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода? "Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода?
Чете се за: 04:10 мин.
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан" Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София" Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Затвориха летището в Мюнхен заради дронове над него Затвориха летището в Мюнхен заради дронове над него
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Шествия в подкрепа на Газа: Сблъсъци между демонстранти и полиция...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Парламентарни избори в Чехия: Ще се завърне ли Андрей Бабиш?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ