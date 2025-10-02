БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко

Теодора Гатева
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко
Снимка: БТА/Архив
Най-богатият човек в света Илън Мъск стана и първият, чието нетно състояние надхвърли 500 милиарда долара, макар и за кратко.

Състоянието на Мъск достигна 500 милиарда долара снощи, преди да се установи на малко над 499 милиарда долара около полунощ, показа справка на класацията на най-богатите хора според списание "Форбс". Това стана благодарение на възстановяването на цената на акциите на "Тесла" и нарастващата оценка на другите му технологични компании.

Нетното състояние на Мъск премина 400 милиарда долара само преди година. Стойностите на класацията варират в реално време и в момента богатството на 53-годишният Мъск отново се върна на нива под 400 милиарда долара, но пак остава далеч пред следващите в класацията - Марк Зукърбърг и Джеф Безос.

#богатство #Илън Мъск #новини в Метрото

Премиерът за Бюджет 2026: Дефицитът ще бъде до 3%
Премиерът за Бюджет 2026: Дефицитът ще бъде до 3%
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
Започна 79-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив Започна 79-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив
Чете се за: 01:40 мин.
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното "Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
6706
Чете се за: 03:37 мин.
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
18862
Чете се за: 06:47 мин.
По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско
Чете се за: 02:05 мин.

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР) Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
"Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода? "Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
На фона на скандали в парламента: Над 10 милиона ще получи Плевен...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом
Чете се за: 01:05 мин.
По света
