Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР)

ВКС отказа да възобнови две наказателни производства по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според върховните съдии от наказателната колегия, Сарафов вече няма легитимност да изпълнява функциите, тъй като са изминали повече от шест месеца след влизането в сила на промените в Закона за съдебната власт. С тях се поставя срок, в който едно лице може да заема поста на обвинител номер 1 като "изпълняващ функциите".

Върховните съдии казват, че правомощията на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор са прекратени автоматично на 21 юли, тази година, когато са изтекли шестте месеца от влизането в сила на Законовите промени, с които мандатите на изпълняващите функции се ограничават до шест месеца. В двете определения съдиите се позовават на решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, което е било проведено на 18 септември и е приело, че правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на законова разпоредба и Борислав Сарафов е загубил правото си да иска възобновяване на наказателно производство. От прокуратурата отговориха, че решението не поражда никакви последици за Сарафов и допълниха, че НК на ВКС ощетява потърпевшите по наказателни дела. Припомнят, че Сарафов е и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС.

Президентът Румен Радев коментира казуса.

Румен Радев - президент на Република България: "Аз не искам да коментирам решенията на съда. Но съда явно се произнася по Закона, а закона е много ясен с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност временно. И крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск върху съдебната система."

Казусът предизвика и политически реакции, като от ДБ заявиха, че след решението на ВКС трябва да е ясно, че Сарафов не е главен прокурор. А бившия правосъден министър Атанас Славов влезе в спор с настоящия Георги Георгиев.

Атанас Славов, народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "Всъщност ние от 21 юли нямаме изпълняващ функциите "главен прокурор". Това е юридически факт, който се признава от ръководството на ВКС и тук е основният въпрос. Кой взема решенията по отношение на прокуратурата. Как тази безпрецедентна ситуация ще бъде преодоляна. И тук е вече отговорността на парламентарното мнозинство и на Министерство на правосъдието да предприемат стъпки за преодоляване на тази криза в държавността. Да се свика заседание на ВСС. Да се постави въпроса за обсъждане. Да се започне процедура по избор на ВСС."

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "По отношение на избора на нов ВСС, критики към нас отправят хората, които провалиха заседанието за началото на тази процедура. Конституционното мнозинство - квалифицирано, изисква политически консенсус, който при първия опит за това беше взривен от вас при предлагането от наша страна на начало на процедурата за избор но ВСС. Какво направихте тогава, да ви припомня ли. Да ви кажа ли, заедно с колегите от "Възраждане" излязохте, напуснахте залата и съборихте кворума."

От ГЕРБ излязоха с писмена позиция, в която се казва, че политически коментари на решения на независимата съдебна власт няма да правят. Подчертава, че както не коментират конкретни наказателни дела, така няма да тълкуват и конкретни съдебни решения.

Очаквано и нормално за юристи - те са различни. Една част застъпват тезата на ВКС, но други - сред тях университетски преподаватели и професори и бивши магистрати казват, че не е работа на Наказателната колегия на ВКС да се произнася по този въпрос, като напомнят, че компетентна да каже кой е и.ф. главен прокурор е Прокурорската колегия на ВСС, а по закон за нейните решения може да се произнася Върховния административен съд.