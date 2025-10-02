БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Време за изкуство - започва международното изложение "Sofia Art Fair"

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В него участват 27 галерии и творчески колективи от България и чужбина

Днес започва второто издание на единственото международно изложение за съвременно изкуство у нас "Sofia Art Fair". Организатор на събитието е фондация "София диша". Изложението се провежда в Sofia Tech Park и ще продължи до неделя.

В него участват 27 галерии и творчески колективи от България и чужбина. Мисията на изложението е да превърне София в център за международен културен обмен.

Суни Данаджъ, изпълнителен директор на фондация "София диша":
"Това е огромно постижение за нас, защото културната дипломация в по-пълния си блясък може да бъде приложена, защото всички наши международни гости, които идват тук се запознават с нашата сцена, стават свидетели въобще на нашата култура и могат да съпреживеят и да се запознаят с наши автори".

Хубен Черкелов, художник:
"Много е важно и изкуството да бъде видяно на живо, преживяно на живо. Надявам се да покажа на българските зрители, на колекционери, които се появят това, което правя в момента и съм просто любопитен каква ще бъде реакцията".

Автор: Дарина Ангелова

#"Sofia Art Fair" #международно изложение #изкуство

