Преди теста по математика за шестокласниците: Красимир Вълчев успокои родители и ученици

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:45 мин.
Най-вероятно въвеждането на забраната за телефони в училище ще се забави, каза още просветният министър

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Министър Красимир Вълчев смята, че родители и ученици не трябва да се безпокоят за утрешния тест по математика в 6-ти клас. Той се прави, за да се тества електронното полагане на изпити. Вълчев каза още, че следващите три месеца започва обсъждането на новите учебни програми, а предложеното в новите планове ограничаване на чуждите езици в езиковите гимназии няма да се състои.

Няма логика деца и родители да се притесняват от теста по математика утре, каза министър Вълчев. Според него това е нормално входно ниво, единствена разлика е, че е национално и се провежда в електронна среда. Електронната среда трябва да се тества и най-подходящият момент е началото на 6-ти клас.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "В бъдеще можем да очакваме, че всички изпити ще се провеждат в електронна среда. Виждаме, че имаме голям проблем с резултатите по математика 5-7 клас, по този начин това ще ни позволи да анализираме програмите за 5 клас, пропуските, трудностите, затрудненията."

Министърът припомни, че тестът е само 40 минути, а ако ученикът не желае оценката от теста няма да бъде вписана в дневника. Друго подобно препитване тази учебна година няма да има. Може би приемането на промените в Закона за училищното образование ще се забавят, смята министърът, така чe ще се забави и забраната за телефоните в училище. Но и сега, каза той, 35 % от училищата имат такава. Категоричен е, че учениците не трябва да използват телефоните в клас и това ще има положително въздействие.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Колкото по-далеч е телефона,толкова по-концентрирани са учениците, едната група оставя телефона близо до ръката си, другата- на няколко метра, третата - през няколко стаи. И се оказва, че третата група са най-концентрирани. Дори, когато не го ползваш, но е близко до теб телефона води до деконцентрация, изкушение да се ползва."

Вече са направени кратки документи, които ще са в основата на новите учебни програми, каза още министър Вълчев. Следващите три месеца предстои обсъждането им по области с учителите по различни предмети. Колкото до новите учебни планове, които министерството представи за обсъждане, те най-вероятно ще бъдат ревизирани заради настояването да не се орязват чуждите езици. Например в езиковите гимназии ще бъдат запазени 18-те часа седмично чужд език.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Така че тази, аз й казвам, краткосрочната промяна, тя ще бъде по-малка,отколкото е това, което публикувахме. Ние няма как да провокикаме дискусия, ако по някоя тема, ако не публикуваме нищо. Да, знам, че стресна. Чуждият език ще остане, понеже имаше крайни мнения, не само, че ще остане, но ще остане с най-много часове."

Днес министър Вълчев подкрепи кампанията на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки "УЧАСТВАЙ! Олимпиадата е за всички", която цели повече ученици да се явяват на първите кръгове на олимпиадите по науки.

#министър на образованието и науката #мобилни телефони в училище #Красимир Вълчев #тест по математика

