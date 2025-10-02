БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Израелският посланик у нас със специално послание за задържаната флотилия

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Израелският посланик в България Йоси Леви-Сфари със специално послание за задържаната флотилия.

Йоси Леви-Сфари - посланик на Израел: "Всички участници във флотилията са в безопасност, в момента са транспортирани към Израел и ще бъдат депортирани в Европа възможно най-скоро. Това, което е важно е, че през последните няколко дни Израел предложи няколко възможности да достави помощта, ако има някаква помощ, през нашите пристанище в Ашдод и Ашкелон. Дори се съгласихме да бъде доставена през Кипър, Италия, Гърция. Други държави, Испания, дори Ватикана призоваха активистите да не продължават пътуването, но те решиха,, че провокацията е много по-важна."

#Йоси Леви-Сфари #блокирана флотилия #флотилия #посланик на Израел

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР) Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
"Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода? "Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
