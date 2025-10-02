Израелският посланик у нас със специално послание за задържаната флотилия

Израелският посланик в България Йоси Леви-Сфари със специално послание за задържаната флотилия.

Йоси Леви-Сфари - посланик на Израел: "Всички участници във флотилията са в безопасност, в момента са транспортирани към Израел и ще бъдат депортирани в Европа възможно най-скоро. Това, което е важно е, че през последните няколко дни Израел предложи няколко възможности да достави помощта, ако има някаква помощ, през нашите пристанище в Ашдод и Ашкелон. Дори се съгласихме да бъде доставена през Кипър, Италия, Гърция. Други държави, Испания, дори Ватикана призоваха активистите да не продължават пътуването, но те решиха,, че провокацията е много по-важна."