БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Гражданска инициатива "Българските региони" с нови идеи за районирането на страната.

Те предлагат да има четири района за планиране, които и да са с определени права за самоуправление. Идеите бяха обсъдени на конференцията "Регионите в Европа - Българското участие".

Според тях е необходим нов подход към регионалното развитие - децентрализация и самоуправление на регионите, както и финансова обезпеченост със собствени приходи, евросредства и трансфери от държавния бюджет на регионите и общините в дългосрочен план.

проф. Владимир Чуков - председател на НПО "Регион": "Това трябва да бъде един от приоритетите на нашата държава. Това означава вдигане на жизнения стандарт, доближаване на държавата до всички онези услуги - социални, образователни, всичко, което би трябвало да осигури държавата, не чрез посредник, а директно, където живеят те. Дори до най-малките населени места. Това е част от инструмента срещу демографската криза".

#региони #децентрализация

Последвайте ни

ТОП 24

Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
2
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
3
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
4
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския...
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
5
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
6
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Регионални

ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас
ТИР блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас
Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград
Чете се за: 00:32 мин.
"Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода? "Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода?
Чете се за: 04:10 мин.
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан" Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Чете се за: 03:55 мин.
На фона на скандали в парламента: Над 10 милиона получи Плевен за справяне с водната криза (ОБЗОР) На фона на скандали в парламента: Над 10 милиона получи Плевен за справяне с водната криза (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР) Легитимността на Сарафов - политически реакции след решението на ВКС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
"Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода? "Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
На фона на скандали в парламента: Над 10 милиона получи Плевен за...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ