Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление

Гражданска инициатива "Българските региони" с нови идеи за районирането на страната.
Те предлагат да има четири района за планиране, които и да са с определени права за самоуправление. Идеите бяха обсъдени на конференцията "Регионите в Европа - Българското участие".
Според тях е необходим нов подход към регионалното развитие - децентрализация и самоуправление на регионите, както и финансова обезпеченост със собствени приходи, евросредства и трансфери от държавния бюджет на регионите и общините в дългосрочен план.
проф. Владимир Чуков - председател на НПО "Регион": "Това трябва да бъде един от приоритетите на нашата държава. Това означава вдигане на жизнения стандарт, доближаване на държавата до всички онези услуги - социални, образователни, всичко, което би трябвало да осигури държавата, не чрез посредник, а директно, където живеят те. Дори до най-малките населени места. Това е част от инструмента срещу демографската криза".