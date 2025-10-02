Бъдещето на регионите у нас - експерти искат децентрализация и самоуправление

Гражданска инициатива "Българските региони" с нови идеи за районирането на страната.

Те предлагат да има четири района за планиране, които и да са с определени права за самоуправление. Идеите бяха обсъдени на конференцията "Регионите в Европа - Българското участие".



Според тях е необходим нов подход към регионалното развитие - децентрализация и самоуправление на регионите, както и финансова обезпеченост със собствени приходи, евросредства и трансфери от държавния бюджет на регионите и общините в дългосрочен план.