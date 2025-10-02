Групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП се събра на форум в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БТА
Слушай новината

Сигурността, разширяването на Западните Балкани и проблемите с незаконата миграция са сред акцентите на изнесеното заседание на Бюрото на групата на европейските консерватори и реформисти в София. Домакин е българският представител на ръководния орган на групата и евродепутат от ИТН Ивайло Вълчев.

Сред обсъжданите теми е и ролята на ядрената енергетика в бъдещия енергиен микс на Европа. По време на визитата си у нас представителите на Европейските консерватори и реформисти ще проведат срещи с председателя на Народното събрание Наталия Киселова, както и с премиера Росен Желязков.

Ивайло Вълчев, евродепутат от групата на ЕКР: "Разглеждаме ролята на България като една от много важните страни на Източния фланг на ЕС. Източният флабнг на Европа трбва да получи повече средства, при положение , че се иска да се гарантира сигурността на континента. Говорим за проблемите на миграцията, на разширяването на Западните Балкани, за това как България се оказва в центъра на енергийната независимост на Европа заради това, че е запазила ядрената си енергетика."

Матеуш Моравецки, председател на ЕКР: "Европа трябва да се събуди от геополитическата летаргия. Дискусиите в София са основополагащи за това да намерим път как да се оттървем от бюрокрацията, да се справим с всички грешки и провали свързани със Зелената сделка и Пактът за Миграция. Имаме геополитически съперници като Китай и САЩ. И е очевидно, че трябва да регираме различно на проблемите днес."

снимки: БТА

