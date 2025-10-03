БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Над 200 л/кв.м дъжд в Царево: Интензивните валежи разрушиха пътя към село Изгрев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:12 мин.
Жителите на населените места в близост до реки и водоеми да бъдат особено внимателни и да следят указанията на местните власти

Над 200 л/кв.м дъжд в Царево: Интензивните валежи разрушиха пътя към село Изгрев
Влошена метеорологична обстановка и сериозни количества дъжд в Царево. Вследствие на интензивните валежи е установено подкопаване и компрометиране на пътя към село Изгрев. Местните власти призовават гражданите да не предприемат пътувания в тази посока, както и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка", докато не бъде извършен обстоен оглед и оценка на щетите.

Движението по ул. "Михаил Герджиков" в Царево е временно преустановено. За обходен маршрут може да се използва ул. "Бузлуджа".

Проливните дъждове в района на Царево доведоха до сериозно влошаване на метеорологичната обстановка. Само за пет часа са отчетени над 200 мм валежи, а в рамките на четири часа в града са паднали повече от 127 мм. Това са изключително високи стойности за толкова кратък период.

Жителите на населените места в близост до реки и водоеми да бъдат особено внимателни и да следят указанията на местните власти.

