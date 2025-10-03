Проходът "Петрохан" вече е отворен, след като снощи движението по него беше спряно заради непочистена пътна настилка.

Старопланинските проходи също са заснежени, но трафикът по тях не е спрян. Възможно е образуването на поледици. От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с подготвени автомобили.