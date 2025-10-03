БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG - ALERT е задействан за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 00:15 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че едва ли не ВКС е освободил от длъжността главен прокурор г-н Сарафов

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Проф. Пламен Киров, конституционалист, преподавател и бивш конституционен съдия, коментира казуса около изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който вчера придоби нови измерения след решение на Върховния касационен съд.

"Не бива да смятате, че едва ли не Върховният касационен съд е освободил от длъжността главен прокурор г-н Сарафов. Има две постъпили искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, които Наказателната колегия на Върховния касационен съд и Второ отделение на Наказателната колегия приемат едно тълкуване, че поради изтекъл мандат на изпълняващия длъжността, неговите актове практически нямат правна стойност и поради това те отхвърлят тези искания на главния прокурор", каза проф. Пламен Киров.

На друго мнение е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А решенията на тази прокурорска колегия могат да бъдат атакувани с оглед на тяхната законосъобразност пред Върховния административен съд, обясни той.

Проф. Киров е категоричен, че от създалата се обстановка страда справедливото правосъдие.

Вижте целия разговор във видеото

# Борислав Сарафов #проф. Пламен Киров # ВКС

