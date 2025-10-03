Първи сняг за Витоша и Петрохан

На 2 октомври Витоша и Петрохан осъмнаха покрити с първи сняг. Пътищата, дърветата и тревата в района на Петрохан се покриха с тънка бяла покривка.

Обявен е жълт и оранжев код за почти цялата страна, като се очаква през нощта срещу петък, с понижение на температурите, дъждът в Западна България да премине в мокър сняг.

Явлението е изненадало както пътуващите, така и местните жители. От Пътна агенция предупреждават шофьорите да карат внимателно в планинските райони заради мокрите и заснежени пътища и риск от инциденти.