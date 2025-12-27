Студен, но сравнително спокоен уикенд ни очаква

В събота времето ще бъде предимно слънчево, като над източните райони и планините временно ще има повече облаци. Ще духа умерен северозападен вятър, който вечерта ще се усили. Максималните температури ще са между 1° и 6°, а в София – около 2°.

В планините ще е студено и ветровито. По високите части вятърът ще бъде силен, а температурите ще паднат до около –4°. По Черноморието ще има повече облаци, но без валежи, като температурите ще достигнат до 7°.

В неделя ще остане сравнително студено, с променлива облачност. На отделни места, главно в планините, е възможно да превали слаб сняг. В понеделник ще има повече слънце, но вятърът ще остане силен, а температурите ще се задържат ниски.

Уикендът ще е подходящ за разходки на слънце, но с топли дрехи заради студа и вятъра.