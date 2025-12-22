Облачно и мъгливо, повече слънце на югозапад

Минималните температури днес ще са между 0° и 5°, в София – около 0°. Времето ще остане предимно облачно, с мъгла и намалена видимост на много места. Валежи от дъжд се очакват главно в югоизточните райони, докато в Югозападна България ще има повече слънчеви часове.

Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 9°.

В планините на Югозападна България ще бъде предимно слънчево, а в останалите райони – облачно, с дъжд на места.



По Черноморието ще е облачно, на отделни места със слаб дъжд. Температурите ще са 10°–12°, а морето ще е с умерено вълнение.



В София слънцето изгрява в 7:54 ч. и залязва в 16:57 ч., като денят продължава 9 часа и 3 минути. Луната е два дни след новолуние.