Новините 02.10.2025 г.

Акценти за деня:

ВРЕМЕТО

Витоша и Петрохан побеляха с първи сняг

Обявен е жълт и оранжев код за почти цялата страна, като се очаква дъждът в Западна България да премине в мокър сняг. Пътна агенция предупреждава шофьорите да карат внимателно в планинските райони заради риск от инциденти.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наплив във Физическия факултет на СУ

За първи път от много време има засилен интерес към Физическия факултет на Софийския университет. Причината е, че младите хора откриват възможности за добра професионална реализация и високо заплащане в тези специалности.

Отличия от олимпиада за български ученици

Български гимназисти спечелиха 4 медала от 32-рата Балканска Олимпиада по информатика в Удине, Италия.

У НАС

Българин задържан в хуманитарна флотилия за Газа

Васил Димитров, част от хуманитарната флотилия Global Sumud за Газа, е задържан от Израелските военноморски сили. Той призовава българското правителство да се намеси. Премиерът Росен Желязков припомни, че в Израел е обявено военно положение и рискът е поет съзнателно от участниците.

Корупция в автомобилната администрация

Директорът на автомобилната администрация е уволнен заради корупция, свързана с подкупи от шофьори на тирове. Министърът на транспорта обеща още уволнения.

СВЯТ

Роби Уилямс призна за първи път, че живее със синдром на Турет

Той също е направил тест за аутизъм, който е отрицателен, но е разкрил аутистични черти, включително тревожност. Певецът се е борил и с няколко зависимости, включително алкохол и наркотици, и все още се ужасява от турнета.

Инцидент на летище LaGuardia, Ню Йорк

Два самолета се сблъскаха на пистата на летището. На борда е имало общо 93 пътници и екипаж, без жертви, но един пътник и една стюардеса са били ранени.

Ранно честване на Коледа във Венецуела

Президентът Николас Мадуро обяви началото на коледните тържества през октомври като икономически и културен стимул и за демонстрация на национално единство.

КУЛТУРА

Античен фестивал "Сердика е моят Рим"

В София стартира събитие, което пресъздава живота, обичаите и атмосферата на античния град Сердика от римския период. Целта е популяризиране на късната античност и римското наследство в българското образование. Включва легионери, занаяти и гладиаторски битки, с участието на възстановчици от цяла Европа.

„Нашето място България“ – ново предаване по БНТ 2

Стартира от 6 октомври (понеделник) от 18:30 ч. Съвместна продукция на регионалните телевизионни центрове на БНТ, фокусирана върху културата и образованието.

СПОРТ

Шампионска лига

Пари Сен-Жермен победи Барселона с 2:1 като гост след обрат. Феран Торес вкара за Барселона, но Сени Маюлю изравни, а резервата Гонсало Рамош отбеляза победния гол в 90-ата минута.

Рамош подобри рекорда на Килиан Мбапе за най-много голове за ПСЖ, вкарани като резерва (17 гола).

Португалският халф на Манчестър Сити, Бернардо Силва, коментира пропуснатата победа на тима му срещу Монако, където бившият им играч Ерик Дайър спечели дузпа.

Лига Европа

Тази вечер Лудогорец ще се изправи срещу Реал Бетис в Разград във втори мач от груповата фаза. Досега испанците имат две победи в директните сблъсъци.

Други футболни новини

Арсенал е готов да увеличи заплатата и да удължи договора на нападателя Букайо Сака до приблизително 322 хиляди евро на седмица.

Легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер стана най-успешният германски футболист, печелейки 35-та титла в кариерата си с Ванкувър Уайткапс. Той отбеляза и 300-ния си гол от дузпа.

