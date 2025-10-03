БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
BG - ALERT е задействан за Витоша: Подходите за...
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Илиян Йончев от „БСП - Обединена левица": ПАСЕ призна напредъка на България, но препоръчва довършване на реформите

България вече е изпълнила критериите за отпадане от постмониторинговия диалог на ПАСЕ, но остават процеси, които трябва да бъдат довършени, заяви депутатът Илиян Йончев от ПГ „БСП-Обединена левица“.

„Ние сме в процедура на постмониторингов диалог вече 26 години. Този път получихме пълна подкрепа на всички представители в зала. Това е един много дълъг път и процес, който нашата държава е извървяла“, коментира Йончев в ефира на „Денят започва“.

Той уточни, че докладът на ПАСЕ и изказванията в залата признават постигнатия напредък, но подчерта, че има още процеси за завършване:

„Но това не е противоречие. България продължава да е в процес на наблюдение. Ние вече сме изпълнили съответните критерии, за да излезем от постмониторинговия диалог“, каза Илиян Йончев.

Йончев отбеляза, че това решение е резултат от дългогодишна работа на българските представители в международни институции и парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Вижте целия разговор с Илиян Йончев във видеото.

